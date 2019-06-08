إعتقال خميس جلاب ومبارك أردول في الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت قناة “الحرة” عن حملة اعتقالات في صفوف المعارضين بعد ساعات قليلة من لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بكل من قادة المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” في محاولة لإحياء المحادثات بين الطرفين.
وقالت مصادر القناة إنه تم اعتقال خميس جلاب الأمين العام للحركة الشعبية- جناح مالك عقار، بالإضافة إلى مبارك أردول المتحدث الرسمي باسم الحركة.
وكان مبارك أردول هو عضو الوفد الممثل لقوى الحرية والتغيير الذي التقى رئيس وزراء إثيوبيا.
وباعتقال خميس جلاب ومبارك أردول تكون السلطات في السودان قد اعتقلت جميع قيادات الحركة الشعبية التي وصلت الخرطوم منذ أيام قليلة، حيث اعتقلت السلطات قبل يومين نائب
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