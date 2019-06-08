شلل تام يصيب سوق العملات الأجنبية وتراجع كبير للدولار

أصاب سوق العملات الأجنبية شلل تام جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. وكشفت جولة لمصادر في محيط السوق العربي بالخرطوم وجوار عمارة الذهب اختفاء تجار العملة. وهاتفت المصادر بعضهم إلا أنهم اعتذروا لجهة أن العمل متوقف تماماً هذه الأيام بسبب عطلة عيد الفطر المبارك والأحداث الأخيرة.

Advertisements

وقال متعاملون في السوق حسب موقع “سبوتنيك” إنهم لم يجروا أية معاملة خلال الأيام الماضية حيث أصاب السوق الشلل التام لإحجام الجمهور عن عمليتي البيع والشراء. وكانت أسعار العملات الأجنبية شهدت تراجعاً ملحوظاً في السوق الموازي أيام عطلة العيد. ووصل سعر بيع الدولار إلى (58) جنيهاً في وقت بلغ فيه قبل العيد (64) جنيهاً. وفي المقابل تراجع سعر الريال السعودي إلى (13) جنيهاً للبيع النقد، فيما بلغ سعره عن طريق الإجراءات المصرفية (18) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)