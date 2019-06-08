لجنة أطباء السودان المركزية: عدد القتلى الذين تم حصرهم ارتفع إلى (113) شخصاً

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن كادرها الطبي أكد، في وقت متأخر من يوم (الخميس)، مقتل خمسة أشخاص برصاص مليشيا الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي، أربعة منهم بمدينة بورتسودان والخامس بالخرطوم من ضحايا مجزرة القيادة العامة كان في العناية المكثفة، مشيرة إلى أن التأخير عن الإعلان يعود لفقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي.

وأضافت اللجنة المركزية للأطباء في السودان حسب موقع “سبوتينك”، بهذا يزداد عدد القتلى الذين تم حصرهم بواسطة الأطباء إلى (113) شخصاً، مع تأكيدنا الدائم علي صعوبة الحصر في ظل التضييق الأمني الخانق وانقطاع خدمة الإنترنت عن السودان نهائياً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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