الأمم المتحدة : تلقينا أنباءً عن تعرض عاملات في المجال الصحي للاغتصاب في الخرطوم

الخليج 365:

حذرت الأمم المتحدة، من استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية بالسودان، مشيرةً إلى أنها تلقت أنباءً “بشأن تعرض عاملات في المجال الصحي للاغتصاب” بسبب مساعدتهن لجرحى العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك الجمعة، وفق (الخليج أون لاين).

وقال دوغريك: “تلقينا تقارير عن عمليات نهب في بعض المناطق بالسودان، وتم إبلاغنا بوقوع اشتباكات طائفية في شرق إقليم دارفور؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصاً بجروح”.

Advertisements

وأضاف: “منظمة الصحة العالمية أعربت في وقت سابق عن القلق البالغ إزاء تأثير العنف القائم على النوع الاجتماعي في الخرطوم، وكذلك على العاملين الصحيين والمرافق الطبية”.

وتابع: “يبدو أن العاملين في مجال الرعاية الصحية، يتم استهدافهم لمساعدتهم الجرحى، مع ورود أنباء عن عمليات اغتصاب للعاملات بالمجال، وتدمير عيادات متنقلة لعلاج المتظاهرين، ونهب معداتها الطبية”.

المتحدث الأممي، أكد أن “الزملاء العاملين في المجال الإنساني وشركاءهم يواصلون تقديم المساعدات؛ حيث قتل أكثر من 100 شخص وأصيب 800 آخرون، بعد غارة عنيفة لرجال الأمن في الثالث من هذا الشهر حزيران/ يونيو”، في إشارة إلى فض اعتصام الخرطوم.

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية، تخطط لاستيراد 3 آلاف عبوة جراحية إضافية لتغطية جميع أنحاء السودان، وتدعم خدمات الإسعاف ونقل الطاقم الطبي والإمدادات.