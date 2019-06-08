الشروط الكاملة.. كيف ترى المعارضة حل أزمة السودان؟

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، قبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في المفاوضات بين القوى المحركة للاحتجاجات في السودان والمجلس العسكري الانتقالي لكن بشروط تتمثل في تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة والتي وقعت الأسبوع الماضي .

وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، بالإفراج غير المشروط عن جميع السودانيين الذين احتجزتهم السلطات السودانية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عودة خدمات الإنترنت التي تقول قوى إعلان الحرية والتغيير إن المجلس العسكري السوداني أمر بإيقافها.

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أعلنت العصيان المدني الشامل، في كافة أنحاء السودان، وقطع كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في الخرطوم، بعد مقتل نحو 100 شخص في أحداث فض قوات الأمن السودانية للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، الأسبوع الماضي.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قد عبر عن استعداد المجلس لعودة المفاوضات مرة أخرى بعد أن كان أعلن عن عقد انتخابات عامة في غضون 9 أشهر.

و أفاد مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بقبولها الوساطة الإثيوبية لتسوية الأزمة في البلاد مع المجلس العسكري الانتقالي، لكنها طرحت عددا من الشروط.

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وأوضح مصدر خاص لـ RT أن الشروط تتضمن "الاعتذار عن الجرم المرتكب والاعتراف بجريمة فض الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وإتاحة الحريات ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع.

وأضاف المصدر أن قوى إعلان الحريه والتغيير رفضت الخوض في أي موضوع قبل تحقيق هذه الشروط.

و قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، إن المجلس العسكري الانتقالي تفاعل بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي رفض مبدئي من قوى "إعلان الحرية والتغيير" للعودة إلى طاولة الحوار.

وأوضح حسن لبات، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماعات واللقاءات التي أجريت مع ممثلين عن المجلس العسكري وعن قوى "الحرية والتغيير "تناولت الضرورات الملحة للدفع بعملية المفاوضات التي تعثرت في الآونة الاخرة نظرا لبعض التطورات.. وجاءت على مستوى المسؤولية".

وتابع "لم ألمس رفضا مبدئيا من الحرية والتغيير على العودة إلى الحوار، كل ما هناك أنهم يطرحون بعض الأمور التي يرون أنه من الضروري أن تعالج قبل الدخول في مفاوضات رسمية.. نحن عاكفون على تجاوز هذه المصاعب".