وزير الخارجية الألماني في بغداد للقاء صالح وعبد المهدي

وأفاد مراسلنا في بغداد بأن "ماس وصل في زيارة رسمية لم تتحدد مدتها، وحط في العراق على متن طائرة عسكرية".
وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أيام على الاتصال الهاتفي بين ماس ونظيره العراقي محمد علي الحكيم وبحثا فيه أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة والدفع باتجاه التوصل إلى حل الأزمات وفق قرارات المرجعيات الدولية.
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