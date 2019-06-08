العثور على قطع أثرية قديمة من مادة غير متوقعة

ويفيد موقع Phys.org، بأن علماء الآثار عثروا على هذه القطع الدائرية الشكل التي قطر كل منها ثلاثة سنتمترات في المستوطنة القديمة Stillfried an der March التي يعود تاريخها إلى 900-1000 سنة قبل الميلاد، وكانت مركزا لتخزين الحبوب في مستودعات تحت الأرض.
أظهرت نتائج تحليل هذه القطع المستديرة أنها مصنوعة من القمح والشعير. ويعتقد العلماء أن الدقيق كان عالي الجودة وإن هذه القطع الدائرية تم تجفيفها من دون معالجة حرارية. وهذه طريقة فريدة لتحضير العجينة، والحلقات نفسها لم تكن للأكل. وفقا لرأي علماء الآثار، بل كانت تستخدم في بعض الطقوس المجهولة.
كما هذه القطع شبيه بالحلقات الخزفية المستخدمة في صناعة الأنسجة قديما لشد الخيوط المعلقة.
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