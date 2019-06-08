هامش G20 حلبة لمفاوضات تجارية بين بكين وواشنطن

وأكد منوتشين للصحفيين في مدينة فوكوكا اليابانية التي تستضيف الاجتماع اليوم السبت أنه سيلتقي يي وجها لوجه كي يبحث معه المسائل التجارية، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي الصيني بين المفاوضين في المحادثات بين بكين وواشنطن بشأن الخلافات بينهما المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا، والتي وصلت إلى طريق مسدود.
وقال منوتشين إنه يتوقع إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين العالم قبل لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو.
واتخذت الولايات المتحدة والصين إجراءات عقابية متبادلة في خضم الحرب التجارية التي بدأتها إدارة ترامب بزيادة الرسوم على واردات صينية، وحملتها ضد "هواوي" الصينية التي ترى فيها واشنطن خطرا على أمنها القومي وتتهمها بالتجسس لصالح حكومة بكين.
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