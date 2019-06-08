الكشف عن موعد تقديم برشلونة لنجمه الهولندي الجديد

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي يونغ يتحضر حاليا لخوض منتخب بلاده للمباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال، ثم يحصل على فترة الراحة الخاصة به بعد انتهاء الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لتقديم يليق بموهبة دي يونغ داخل أسوار "كامب نو" خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
ووقع دي يونغ لبرشلونة في شهر يناير الماضي عقدا يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات.
وقدم اللاعب الهولندي الشاب البالغ 22 عاما مستوى مميزا في الموسم المنصرم، وقاد أياكس للفوز بلقبي الدوري وكأس هولندا، بالإضافة للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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