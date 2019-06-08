قرقاش ينفي تواجده في الخرطوم

وقال قرقاش على "تويتر": "استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي التي تروج لوجودي في الخرطوم".
وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن وفدا سعوديا إماراتيا رفيع المستوي ضم الأمير خالد بن سلمان وقرقاش ومحمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي، قد زار الجمعة السودان والتقى رئيس "المجلس العسكري" الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للخرطوم.
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