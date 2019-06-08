هازارد فرض شروطه قبل الخطوة الأولى.. أعلى راتب في ريال مدريد

كشفت صحف التفاصيل المادية لانتقال النجم البلجيكي إيدن هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، الذي ضاعف راتب نجم تشلسي، وجعله النجم الأعلى دخلا بين "كتيبة الملكي".

وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" إن راتب هازارد الأسبوعي تضاعف من 200 ألف جنيه إسترليني (225 مليون يورو) إلى 400 ألف جنيه إسترليني (450 ألف يورو)، مما يعني أن النجم البلجيكي سيتقاضى قرابة 22 مليون يورو سنويا.

وأصبح هازارد الأعلى دخلا في ريال مدريد، ليزيح الويلزي غاريث بيل عن صدارة اللائحة، إذ يتقاضى راتبا قدره 17 مليون يورو سنويا، وخلفه القائد سيرخيو راموس براتب 12 مليون يورو، متساويا مع الألماني توني كروس.

وأعلن النادي "الملكي" مساء الجمعة انتقال هازارد إلى صفوفه رسميا في صفقة بقيمة 100 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2024.

ولم يكشف النادي الملكي رسميا قيمة انتقال هازارد (28 عاما)، لكن مصادر رياضية كبرى ومنها "سكاي سبورتس" أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 100 مليون يورو.

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ووقع هازارد عقدا طويلا يمتد 5 أعوام، من المؤكد أن يربطه مع ريال مدريد، خاصة مع الراتب "القياسي" الذي جعله النجم الأول في الفريق.

يشار إلى أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي وقع معه ريال مدريد قبل هازارد بأيام، سيتقاضى 9 ملايين يورو سنويا.

وخاض هازارد مباراته الأخيرة مع فريق "البلوز" في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، ليودع النجم البلجيكي تشلسي بعد 7 أعوام حقق فيها ألقاب عدة، أبرزها بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز.