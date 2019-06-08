الحكومة الكندية تعلن دعمها لقرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة الكندية دعمها لقرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها إن كندا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم عملية انتقال يقودها مدنيون إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا في السودان .

وأضاف البيان تتابع كندا الوضع المتطور في السودان وتشعر بالفزع لأن المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع هاجموا بعنف المتظاهرين أمام مقر القوات المسلحة السودانية في 3 حزيران الجاري .

ودعا البيان إلى محاسبة الجناة الذين تسببوا بوقوع قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين .