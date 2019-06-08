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اعتقال محمد عصمت القيادي بالحرية والتغيير بعد خروجه من لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر في تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان لرويترز، إن قوات الأمن احتجزت أحد قادته، الجمعة، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان محمد عصمت ضمن وفد تحالف المعارضة الرئيسي الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

جدير ذكره ان القيادي محمد عصمت كان العامل الاساسي في اضراب بنك السودان المركزي

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