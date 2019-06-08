اعتقال قيادي بارز بتجمع المهنيين عقب التقائه برئيس الوزراء الاثيوبي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر في تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان لرويترز، إن قوات الأمن احتجزت أحد قادته، الجمعة، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان محمد عصمت ضمن وفد تحالف المعارضة الرئيسي الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

الجدير ذكره ان القيادي محمد عصمت كان العامل الاساسي في اضراب بنك السودان المركزي. المادة السابقة وفاة سوداني في قطار مصري كان يقله من القاهرة الى اسوان… المقالة القادمة انتشار كبير لقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم

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