وفاة سوداني في قطار مصري كان يقله من القاهرة الى اسوان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبلت مستشفي اسنا اليوم المرحوم عمر سوليمان من السودان وكان في قطار المتجه من القاهرة الي اسوان وتوفي بعد محطه الاقصر وتم نقله اثناء دخول القطار الي محطه اسنا باسعاف اسنا وقام الاستاذ عماد المسعف بنقله الي مستشفي اسنا وبعد الكشف تبين انه توفي وتم نقله الي المشرحه وحرر محضر بالواقعه واخطار النيابه العامه.

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