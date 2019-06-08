التاريخ: 08-يونيو-2019
0 مشاهدة
ذكرت مصادر في تحالف قوى الحرية والتغيير أن جهاز الأمن احتجز أحد قادته “الجمعة” بعد اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد.
وكان محمد عصمت ضمن وفد تحالف المعارضة الرئيسي الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وأجرى رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، محادثات مع أعضاء في تحالف “قوى الحرية والتغيير”، وذلك خلال زيارته للخرطوم التي بدأت يوم الجمعة.
وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أنه “خلال زيارته للسودان، أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات مع أعضاء تحالف الحرية والتغيير”. وتابع “وأعرب عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الشرط المسبق لاستعادة السلام في السودان هو الوحدة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز قيادي في المعارضة السودانية بعد اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.