احتجاز قيادي في المعارضة السودانية بعد اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا

ذكرت مصادر في تحالف قوى الحرية والتغيير أن جهاز الأمن احتجز أحد قادته “الجمعة” بعد اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان محمد عصمت ضمن وفد تحالف المعارضة الرئيسي الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

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وأجرى رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، محادثات مع أعضاء في تحالف “قوى الحرية والتغيير”، وذلك خلال زيارته للخرطوم التي بدأت يوم الجمعة.

وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أنه “خلال زيارته للسودان، أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات مع أعضاء تحالف الحرية والتغيير”. وتابع “وأعرب عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الشرط المسبق لاستعادة السلام في السودان هو الوحدة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)