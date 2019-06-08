الحياة تعود جزئياً في الخرطوم مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع

التاريخ: 08-يونيو-2019
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عادت حركة السير بصورة جزئية في شوارع ولاية الخرطوم، اليوم السبت، مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع خاصة على الجسور والمواقع الحيوية.
وقال شهود عيان إن هناك “انتشاراً كبيراً لقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، مع تمركز بعضها على الجسور وبعض المواقع الحيوية”، موضحين “هناك انتشار لعناصر الجيش والشرطة في مدن أم درمان والخرطوم بحري”
وأضاف شهود العيان حسب موقع سبوتنيك أن “حركة السير عادت بصورة طبيعية جزئياً، عقب إزالة أجزاء واسعة من المتاريس في الشوارع الرئيسية بولاية الخرطوم بواسطة القوات النظامية”.
وقرر الاتحاد الأفريقي يوم الخميس الماضي تعليق عضوية السودان في الاتحاد حتى تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، وذلك بعد فض قوات الأمن لاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم، يوم الإثنين الماضي، والذي أسقط عشرات القتلى والجرحى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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