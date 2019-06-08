المجلس العسكري الانتقالي يدعو لـ “فتح صفحة جديدة”

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في كلمة له من العاصمة الخرطوم (الأربعاء)، بمناسبة عيد الفطر، أن التغيير الذي يمر به السودان يأتي في ظل ظروف صعبة.

وأضاف البرهان قائلا: “لا مناص إلا بالاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية”. ودعا إلى “طي الصفحة الماضية، وفتح صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل”.

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وختم البرهان كلمته حسب موقع الحدث، قائلا: “نفتح أيادينا للتفاوض مع كافة القوى”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد، الثلاثاء، جلسة مغلقة بشأن السودان بطلب من ألمانيا وبريطانيا، بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي نيته إجراء انتخابات في غضون 9 أشهر، وبعد أحداث العنف التي شهدها محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

واستمع المجلس لإحاطة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة في المفاوضات في السودان نيكولاس هايسوم الذي عبر عن قلقه إزاء الوضع هناك، داعيا إلى وقف العنف، ومؤكدا دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)