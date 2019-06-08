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الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين

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التاريخ: 08-يونيو-2019

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الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين

أعلن الاتحاد الإفريقي (الخميس)، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف الاتحاد أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين حسب “العربية” الخميس، إلى الالتزام بسلمية الحراك وعدم الانجرار إلى العنف.

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ودعت أطراف دولية عدة إلى الحفاظ على السلم والأمن في السودان، محذرة من الانجرار خلف التوترات.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، تواصلها مع مختلف الأطراف السودانية من أجل الحوار، كما أكدت رفضها للتدخل الدولي في السودان، وشدّدت على ضرورة كبح المتطرفين حتى يتسنى إجراء الانتخابات في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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