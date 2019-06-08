رئيس وزراء سانت فنسنت: عضويتنا فى مجلس الأمن الدولى "إنجاز تاريخى"

وصف رئيس وزراء سانت فنسنت والجرينادين، رالف جونسالفيس، انتخاب بلاده فى عضوية مجلس الأمن الدولى بالإنجاز التاريخى.

وقال جونسالفيس، فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز)، اليوم السبت، إن مواطنى سانت فنسنت، يأملون فى العمل على معالجة العواقب الأمنية لتغير المناخ الحاد، من بين أمور أخرى.

وتم انتخاب إستونيا ودولة سانت فنسنت والجرينادين، الجزيرة الكاريبية، لعضوية مجلس الأمن الدولى، فى وقت سابق أمس، ما يمثل المرة الأولى التى تحتل فيها الدولتان مقاعد بأقوى هيئة فى الأمم المتحدة.