وقال جونسالفيس، فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز)، اليوم السبت، إن مواطنى سانت فنسنت، يأملون فى العمل على معالجة العواقب الأمنية لتغير المناخ الحاد، من بين أمور أخرى.
وتم انتخاب إستونيا ودولة سانت فنسنت والجرينادين، الجزيرة الكاريبية، لعضوية مجلس الأمن الدولى، فى وقت سابق أمس، ما يمثل المرة الأولى التى تحتل فيها الدولتان مقاعد بأقوى هيئة فى الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء سانت فنسنت: عضويتنا فى مجلس الأمن الدولى "إنجاز تاريخى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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