ووفقاً لقناة روسيا اليوم، قال ماكرون خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس الحكومة الكندية جاستين ترودو، فى قصر الإليزيه: "أنا أتكلم عن الانتخابات الأوروبية الأخيرة، لقد تمكنا فى أوروبا من احتواء هذه الموجة وهذا التنامى بالشعور القومي".
وأضاف الرئيس الفرنسى، أن التحدى الذين يخوضه حاملو فكرة التقدم فى كل الديمقراطيات، هو تحدى إثبات الفاعلية والتأكيد أن سياساتنا قادرة على تغيير حياة الناس لتكون أفضل".
ورغم أن تمثيل الحزبين الرئيسيين فى البرلمان الأوروبي- حزب "الشعب الأوروبي" وحزب "الاشتراكيين الديمقراطيين"، سجل تراجعا خلال انتخابات السادس والعشرين من مايو الماضى، إلا أن التزايد المتوقع لليمين والمتطرف والشعبوى، بقى محدودا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: الانتخابات الأخيرة أكدت احتواء الاوروبيين للأحزاب القومية واليمينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.