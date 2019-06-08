ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر مطلع، قوله، "ستراقب مناورات الناتو على وجه الخصوص الطرادات الصاروخية "ستويكى" و"بويكى"، وكذلك السفينة الصاروخية الصغيرة "ليفين"، كما ستشارك وسائل الاستخبارات"، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمى لهذه المعلومات حتى الآن.
وستجرى مناورات الناتو فى بحر البلطيق فى الفترة من 9 إلى 21 يونيو، وسيتم إجراؤها تحت إدارة قيادة الأسطول التشغيلى الثانى للبحرية الأمريكية من سفينة الأركان الأمريكية ماونت ويتنى التى دخلت بحر البلطيق فى نهاية مايو، وسيشارك فى التدريب ما يصل إلى 40 سفينة وغواصة، بالإضافة إلى 40 طائرة مختلفة من 18 دولة، ويذكر أنه يجرى التدريب بشكل منتظم، فى أواخر التسعينيات وأوائل الألفينات، شاركت فيها سفن أسطول بحر البلطيق الروسى.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 سفن صاروخية روسية تراقب مناورات الناتو فى بحر البلطيق ..غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.