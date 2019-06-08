وتابعت"إحاطة الدول الثلاث بالأدلة الدامغة تؤكد أن الهجمات جزء من عملية معقدة ومنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية التي رجحت أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة من الدول الخبيثة في حوض الخليج العربي، الأمر الذي يوجه أصابع الاتهام نحو المستفيدين من زعزعة أمن الخليج العربي، الذين دأبوا على ممارسة الأعمال الإرهابية في الممرات البحرية وتهديد الملاحة البحرية التجارية في الخليج العربي وباب المندب.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عكاظ: هجمات الفجيرة عملية معقدة من قبل دولة خبيثة فى الخليج العربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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