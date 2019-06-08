صحيفة سعودية: السيرك السياسى القطرى يجيد اللعب بالبيضة والحجر

انتقدت صحيفة "اليوم" السعودية السياسة القطرية المنحازة بشكل صارخ لإيران، وقالت فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان "الدوحة واللعب بالبيضة والحجر": أحيانا يجد المراقب للسياسة القطرية أنه فى حيرة من أمره، مما يضطره لاسترداد السؤال المبدئى الذى انعقد منذ نشوء الأزمة بين المملكة ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وحكومة قطر من الجهة الأخرى، وهو: ما الذى تريده قطر بالضبط؟.

وأصافت "رغم مرور أكثر من عامين على المقاطعة إلا أن أحدا لا يعرف ماذا تريد قطر على وجه التحديد، فهى تتألم من المقاطعة التى تصر على وصفها بالحصار، وتصورها بنفس الوقت بالضارة النافعة التى جعلتها تكتشف إمكانياتها كما تقول، وتعتمد على نفسها، فيما يتحسن اقتصادها كما تدعى، وتنمو مداخيلها، مما يفترض أن يلغى تماما دعوى ضرر المقاطعة المدمر".

وأكدت الصحيفة "أن قطر تريد أن تحافظ على أمتن العلاقات مع إيران التى تعترف بعدائها للمملكة، وتمول الفصائل والميليشيات التى تحارب المملكة ودول الخليج، وبنفس الوقت تريد من المملكة أن تتسامح معها وأن تحيى علاقاتها المشبوهة بأحد ألد أعدائها، كذلك هى تسارع لتلبية الدعوة لحضور قمم مكة ولا تعترض على مخرجاتها عبر موفدها، لكنها ما إن ينفض السامر حتى تعلن رفضها لمقررات القمم والانحياز لإيران بشكل علنى وصارخ".

وختمت "من هنا نستطيع أن نقف على حقيقة سياسة اللعب بالبيضة والحجر، وهى آلية قد تستخدم فى السيرك السياسى القطرى لكنها حتما لا تستقيم مع بلاد كالمملكة تعودت طوال تاريخها على العمل تحت الضوء، وعلى المواقف الناصعة التى لا تقبل التأويل".