تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" غرب الرمادى العراقية

وقال خميس - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة من طوارئ شرطة الأنبار بالفوج الثالث وبالتعاون مع الجهد الهندسى بالفرقة العاشرة تمكنت من تفجير 36 عبوة ناسفة عبارة عن جلكانات من مخلفات (داعش) فى منطقة الـ7 كيلو غرب الرمادى.
يذكر أن القوات الأمنية المشتركة فى محافظة الأنبار تنفذ بين الحين والآخر عمليات أمنية تسفر عن اعتقال عناصر بتنظيم "داعش"، وتدمير مواقع إرهابية.
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