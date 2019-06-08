مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، من استهداف وكر للعناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم على كمين العريش فجر اليوم الأول لعيد الفطر، وأسفر استهداف الإرهابيين عن مقتل 4 منهم، وضبط أسلحة نارية، وحزام ناسف.

وذكرت وزارة الداخلية فى بيان لها، أنه استمرار لجهود ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية، المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية، جنوب العريش فجر 5 يونيو الجارى، فقد رصدت عمليات المتابعة، وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر، أحد العقارات، الكائن بمنطقة ابو عيطة بالعريش مأوى لهم.

وأشار البيان، أنه تم مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 4 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق الية، وحزام ناسف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليات التحقيق.