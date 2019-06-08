ونجح ميسي في تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 37 والثاني في 39، قبل أن يستبدله مدرب المنتخب، ليونيل سكالوني، في الشوط الثاني.
ويستعد رفاق "البرغوث ميسي" لكوبا أميركا، التي تحتضنها البرازيل، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو و7 يوليو.
وكانت الأرجنتين استقدمت سكالوني بدلا من خورخي سامباولي بعد مشاركة مخيبة في مونديال روسيا 2018.
وجاء تألق ميسي على صعيد المنتخب بعد ساعات من أداء مماثل من غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو.
والخميس قاد رونالدو البرتغال إلى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية الفوز على سويسرا 3-1في بورتو.
وكانت هذه المباراة الثالثة للدون بعدما قرر العودة إلى المنتخب الذي قرر الابتعاد عنه بعد الخروج من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018.
وسيخوض منتخب البرتغال مباراة النهائي يوم الأحد أمام المنتخب الهولندي، على أرضية ملعب الدراغاو.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي على خطى رونالدو.. هدفان بعد الثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.