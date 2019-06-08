ميسي على خطى رونالدو.. هدفان بعد الثلاثة

سار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على خطى منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وقاد منتخب بلاده إلى فوز ودي كبير على نيكاراغوا المتواضعة 5-1، الجمعة في سان خوان استعدادا لبطولة كوبا أميركا.

ونجح ميسي في تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 37 والثاني في 39، قبل أن يستبدله مدرب المنتخب، ليونيل سكالوني، في الشوط الثاني.

ويستعد رفاق "البرغوث ميسي" لكوبا أميركا، التي تحتضنها البرازيل، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو و7 يوليو.

وكانت الأرجنتين استقدمت سكالوني بدلا من خورخي سامباولي بعد مشاركة مخيبة في مونديال روسيا 2018.

وجاء تألق ميسي على صعيد المنتخب بعد ساعات من أداء مماثل من غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو.

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والخميس قاد رونالدو البرتغال إلى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية الفوز على سويسرا 3-1في بورتو.

وكانت هذه المباراة الثالثة للدون بعدما قرر العودة إلى المنتخب الذي قرر الابتعاد عنه بعد الخروج من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018.

وسيخوض منتخب البرتغال مباراة النهائي يوم الأحد أمام المنتخب الهولندي، على أرضية ملعب الدراغاو.