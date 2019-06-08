هل تنجح الوساطة الإثيوبية في نزع فتيل الأزمة السودانية؟

حث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجمعة في الخرطوم المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة المدنية على التحلي "بالشجاعة والمسؤولية" في محاولة الاتفاق على "فترة انتقالية ديمقراطية توافقية في البلاد". وقال المجلس العسكري إنه مستعد للتفاوض، فيما تشدد المعارضة على أنها لن توافق على أي اتفاق قبل تلبية جميع شروطها.

حث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي زار الخرطوم الجمعة، المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة المدنية على التحلي "بالشجاعة" في محاولة الاتفاق على انتقال للديمقراطية بعد سقوط أكبر عدد من القتلى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وأجرى أحمد محادثات منفصلة مع المجلس العسكري وزعماء قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف من مجموعات الاحتجاج وجماعات المعارضة.

وقال القيادي بتحالف المعارضة خالد عمر إن أبي أحمد اقترح تشكيل مجلس انتقالي مكون من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين على أن تكون رئاسته دورية. وأضاف إن المعارضة لن توافق على أي اتفاق قبل تلبية جميع شروطها.

وقال المجلس العسكري إنه مستعد للتفاوض، إذ ذكرت وكالة السودان للأنباء: "أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي أن المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلي حل في أي وقت".

وأضافت الوكالة أن عددا من أعضاء المجلس كانوا في وداع رئيس الوزراء الإثيوبي بالمطار لدى مغادرته البلاد.