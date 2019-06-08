إيران: العقوبات على قطاع البتروكيماويات مثالا “للإرهاب الاقتصادي” الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتبرت إيران العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع البتروكيماويات مثالا لما وصفته بـ”الإرهاب الاقتصادي” الذي يمارسه البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان، صباح اليوم السبت “هذه العقوبات هي مثال للإرهاب الاقتصادي الأمريكي واستمرارا لعدوان البيت الأبيض على إيران والإيرانيين”، متابعا “نحن ندين بشدة العقوبات التي تمارسها الإدارة الأمريكية”.

وأضاف موسوي “أسبوع واحد فقط من الصبر كان كافيا ليُظهر ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الدعوة للتفاوض مع إيران”، مؤكدا “سياسة الضغوط القاسية الأمريكية سياسة فاشلة وجربها رؤساء أمريكيون سابقون وفشلوا”.

ولفت موسوي “يجب على العالم أن يقف أمام النقض الواضح لقرارات الأمم المتحدة من قبل واشنطن وفرضها عقوبات على إيران”. سبوتنيك المادة السابقة ترامب: أمريكا والمكسيك توصلتا إلى اتفاق بشأن التجارة والمهاجرين

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