ترامب: أمريكا والمكسيك توصلتا إلى اتفاق بشأن التجارة والمهاجرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن التجارة والمهاجرين، مؤكدا أن بلاده لن تفرض واشنطن رسومًا على البضائع المكسيكية اعتبارًا من يوم الاثنين.

وكتب ترامب على موقع “تويتر”: “يسعدني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك، وبالتالي، فإن الرسوم التي خططت لولايات المتحدة فرضها يوم الاثنين ضد المكسيك، بهذا الخصوص، تم تعليقها لفترة غير محددة”.

ووفقا له، “وافقت المكسيك على اتخاذ تدابير صارمة” على الحدود مع الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار ترامب، إلى أن هذا “سيخفض بشكل كبير” تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، قال يوم الخميس، “إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وقال إيبرارد للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، “أوضحنا أن هناك 6000 فرد وسيتم إرسالهم إلى هناك، وفقا لرويترز.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو / حزيران المقبل، قبل أن يتراجع عنها اليوم السبت، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.