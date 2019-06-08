الإثنين.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا بـ"موسم جدة"

أعلن الفنان المصري عمرو دياب، عن إحيائه حفلًا غنائيًا في السعودية، ضمن فعاليات موسم جدّة الغنائي، في حفلات الجوهرة، التي تُقيمها مدينة جدة.
وتستقبل مدينة الملك عبدالله الرياضية، الحفل يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، وتتوفر تذاكر الحفل حاليًا في جميع فروع ”فيرجن ميجا ستورز“.
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