قوى الحرية والتغيير تقبل بوساطة اثيوبيا بينها والمجلس العسكري بشروط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير قبولها بوساطة اثيوبيا بينها والمجلس العسكرى الانتقالي ، وفقا لما نقلته وسائل الاعلام عن مصدر بالقوى .

وأفاد المصدران قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان قبلت الوساطة الإثيوبية لتسوية الأزمة في البلاد مع المجلس العسكري الانتقالي، لكنها طرحت عددا من الشروط.

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وأوضح مصدر ، أن الشروط تتضمن “الاعتذار عن الجرم المرتكب والاعتراف بجريمة فض الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وإتاحة الحريات ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية من الشارع مضيفًا الى أن قوى “إعلان الحريه والتغيير” رفضت الخوض في أي موضوع قبل تحقيق الشروط .

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الخرطوم الجمعة وعقد لقاءين منفصلين مع قادة المجلس العسكري الانتقالي، وممثلين عن قوى المعارضة في إطار جهود الوساطة لتسوية الأزمة .