شاهد بالفيديو : لماذا لم يذكر اسم ايران في تفجير ميناء الفجيرة…؟!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في التحقيقات الاخيرة التي قامت بها كل من السعودية الامارات والنرويج حول تفجير ميناء الفجيرة الاماراتي، والذي تم فيه تفجير ناقلات نفط تابعة لهذه الدول، وتم تقديم هذه التحقيقات الى مجلس الامن الدولي لم يأتي فيها ذكر اسم ايران، رغم ان الولايات المتحدة كانت قد ذكرت ان ايران هي من قام بهذه التفجيرات.

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يذكر اسم ايران في هذه التحقيقات رغم انها هي المتهم الاول فيه…؟ .

يقول الصحفي عبد البارئ عطوان لم يذكر اسم ايران لسببين .. الاول هو خوف هذه الدول من ايران وعدم وجود الادلة الكافية على هذا الادعاء..

والثاني ذكر اسم ايران في هذه التحقيقات يعني انه لابد من محاربتها من قبل الولايات المتحدة التي هي المدافع الرئيسي عن هذه الدول كما تدعي …

كما ذكر ايضا في هذا الفيديو… لماذا لا نقوم نحن العرب بالتفاوض مع ايران ..؟ وماذا لو تفاوضت الولايات المتحدة معها وتوصلت الى اتفاق…؟ كيف يكون موقفنا ..؟ وكيف يكون حال المطبعين..؟

