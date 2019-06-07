منع "هواوي" من استخدام واتساب وانستجرام وفيسبوك

يواصل الرئيس الأمريكي ملاحقة الصين من خلال فرض المزيد من القيود على هواتف "هواوي".
وأوضحت شركة فيسبوك أن هواتف هواوي لن تتمكن من تثبيت تطبيقات الشركة على هواتفها الذكية التي سيتم إصدارها مستقبلا.
وتشمل تطبيقات شركة فيسبوك "فيسبوك وإنستجرام وواتساب"، فلن تتمكن هواتف هواوي الذكية من استخدام هذه التطبيقات بعد الآن؛ وذلك تطبيقا لحظر تجاري أصدره الرئيس ترامب عليها.
وقالت الشركة إن العملاء الذين لديهم بالفعل هواتف هواوي سيظلون قادرين على استخدام تطبيقاتها وتلقي التحديثات، ولكن تطبيق القرار سيكون على الهواتف التي لم تخرج من مصانعها بعد.
وبعد مهلة 90 يوما التي منحتها الحكومة الأميركية للشركة الصينية هواوي، لن تتمكن الهواتف من استخدام تطبيق جوجل بلاي ولا تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، مما يزيد الضغط على شركة الاتصالات الصينية الأكبر.
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