عميد المخابرات القطرية شاهين السليطي يلجم “أنور قرقاش” ويردّ على أوهامه

الخليج 365:

زعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنّ دولة قطر مع حلول الذكرى الثانية للحصار الذي فرضته عليها دول الحصار، “لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات”.حسب تعبيره

وادّعى “قرقاش” في تغريداتٍ له عبر “تويتر” أن “دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله”.كما قال كما ادّعى “قرقاش” أن سيادة قطر كانت الضحية الأكبر خلال العامين، معتبراً أن قطر أصبحت مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية.على حدّ ادعائهوتابع مزاعمه قائلاً: “كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة، العقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي”.وردّ العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، على ادعاءات “قرقاش” بالقول: “وزير الذباب الالكتروني قرقاش يتوهم بأن قطر ستتنازل عن سيادتها وكرامتها. يا وزير المستعمرات الضبيانيه عليك ان تستوعب بان قطر عصية عليك وعلى معزبك وان القرصنه والفبركة والتدابير اللي تنومس في تويتر ذبابة سنه ثلاث اربع او عشر خير ياطير في كل يوم نزيد عزم وصلابه”.