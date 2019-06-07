شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، دعم أمريكا والسعودية والإمارات لقتل الشعب السوداني أمرا مدانا.

وأكد عبد اللهيان ضرورة تشكيل الحكومة المدنية النابعة من أصوات الشعب في السودان، وذلك بحسب وكالة “فارس”.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الخميس، قائلا:

إن تدخلات الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين ودعمهم لقتل الشعب السوداني الحضاري أمر مدان بقوة.

وأضاف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أن دعم مطالب الشعب السوداني وتشكيل الحكومة المدنية المنبثقة من صناديق الاقتراع هو المعيار الأساس.

وأردف عبد اللهيان أن أساليب اللجوء لاستخدام القوة وقتل الأخوة والتدخل الخارجي وتقسيم السودان، قد انتهت صلاحيتها. المادة السابقة دعوة من آبي أحمد و قوى الحرية والتغيير السودانية تشترط المقالة القادمة الأمم المتحدة تقترح نشر بعثة لمراقبة الانتهاكات الجسيمة في السودان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد اللهيان: دعم السعودية والإمارات لقتل الشعب السوداني أمر مدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.