الحرية والتغيير: نقبل وساطة إثيوبيا بيننا وبين العسكري

أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، قبول وساطة إثيوبيا بينهم وبين العسكري السوداني لكن بشروط محددة. وأوضحت "الحرية والتغيير"، خلال تصريحات اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء إثيوبيا سيعود للخرطوم خلال أسبوع لمواصلة الوساطة. كانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد اوقفت المحادثات مع المجلس العسكري الذي تولى قيادة السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر ابريل الماضي ، في اعقاب فض اعتصام امام قيادة الجيش .

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