الاتحاد الأفريقي: "الحرية والتغيير" السودانية لا ترفض الحوار

قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، إن المجلس العسكري الانتقالي تفاعل بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي رفض مبدئي من قوى "إعلان الحرية والتغيير" للعودة إلى طاولة الحوار.

وأوضح حسن لبات، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماعات واللقاءات التي أجريت مع ممثلين عن المجلس العسكري وعن قوى "الحرية والتغيير "تناولت الضرورات الملحة للدفع بعملية المفاوضات التي تعثرت في الآونة الاخرة نظرا لبعض التطورات.. وجاءت على مستوى المسؤولية".

وتابع "لم ألمس رفضا مبدئيا من الحرية والتغيير على العودة إلى الحوار، كل ما هناك أنهم يطرحون بعض الأمور التي يرون أنه من الضروري أن تعالج قبل الدخول في مفاوضات رسمية.. نحن عاكفون على تجاوز هذه المصاعب".

وكان القيادي في "الحرية والتغيير"، مدني عباس، كشف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن مبدأ التفاوض مع المجلس العسكري غير مطروح حاليا.

وفي تعليقه على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى الخرطوم، قال لبات "لا شك أن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا سيكون لها تأثير إيجابي وستعزز المسار الذي نحن عاكفون عليه".

وأردف قائلا "إثيوبيا بلد مهم وجار كبير للسودان وتربطهما علاقات قوية.. ولا غنى عن دوره بوصفه الدولة المجاورة الكبيرة".