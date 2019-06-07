أعلن فريق ليفربول موعد مباراة مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية "كأس السوبر" كأول مباراة له في الموسم الكروي الجديد.
ذكر الموقع الرسمي للريدز أن ملعب "ويمبلي" سيستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي تنطلق في الرابعة من مساء الرابع من شهر أغسطس المقبل.
ويخوض ليفربول المحترف به محمد صلاح المباراة للمرة الأولى منذ عام 2006، باعتباره "وصيف" النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يفتتح موسمه الجديد بمواجهة مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.