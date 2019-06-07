المجلس العسكري السوداني: نفتح أيدينا للتفاوض مع جميع القوى

وأضاف البرهان في كلمة بمناسبة عيد الفطر، أنه ستتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.
وقال إن التغيير الذي يمر به السودان "يأتي في ظل ظروف صعبة".
وشدد على أنه "لا مناص من الاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية".
وتابع: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام في الخرطوم".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة أحداث فض الاعتصام إلى 60 قتيلاً.
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