الاتحاد الإفريقي لدى السودان: لابد من إجراءات لبناء الثقة بين الأطراف

شدد مبعوث الاتحاد الإفريقي لدى السودان، على ضرورة وضع إجراءات لبناء الثقة بين الأطراف السودانية وكان قد وصل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقيام بوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، وذلك في محاولة لتسوية النزاع بين الطرفين خاصة بعد أحداث ميدان الاعتصام .

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