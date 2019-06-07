ماذا قال مبعوث الاتحاد الإفريقي لدى السودان عن المجلس العسكري؟

نشر موقع "سكاي نيوز عربية" نبأ عاجل عن مبعوث الاتحاد الإفريقي لدى السودان والذي جاء فيه أن المجلس العسكري تفاعل بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد. واقترح مبعوث الاتحاد لدى السودان العودة للمفاوضات والتركيز على القضايا العالقة. وتابع أن اجتماعات اليوم التي تمت تناولت سبل إعادة المفاوضات التي تعثرت.



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