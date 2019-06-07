أبي أحمد يجري محادثات مع أعضاء في تحالف "قوى الحرية والتغيير"

وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أنه "خلال زيارته للسودان، أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات مع أعضاء تحالف الحرية والتغيير".
وتابع "وأعرب عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الشرط المسبق لاستعادة السلام في السودان هو الوحدة".
ووصل أبي أحمد الخرطوم، اليوم، لإجراء محادثات مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن، أمس الخميس، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا، الخميس، إلى الالتزام بسلمية الحراك وعدم الانجرار إلى العنف.
ودعت أطراف دولية عدة إلى الحفاظ على السلم والأمن في السودان، محذرة من الانجرار خلف التوترات.
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