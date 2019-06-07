مشروع قرار أمريكي يعارض ضم إسرائيل أجزاء من الضفة

وقدم مشروعَ القرار جيف ميركلي السيناتور عن ولاية أوريغون، ووقع عليه مرشحان لانتخابات الرئاسة المقبلة هما بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، وثلاثة سيناتورات ديمقراطيين آخرين.
وينص مشروع القرار على أن الضم أحادي الجانب لأجزاء من الضفة الغربية سينسف أفق حل الدولتين وسيضر بالعلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعرض للخطر "الهوية اليهودية والديمقراطية لإسرائيل"، بالإضافة إلى تقويض أمن إسرائيل.
وسبق أن طرح مشروع قرار مماثل في مجلس النواب الأمريكي في الثالث من مايو الماضي، وانضم إليه حتى الآن أكثر من 100 نائب، علاوة على رسالة مفتوحة بعثت بها مجموعة من المشرعين الأمريكيين اليهود إلى نتنياهو محذرة إياه من خطورة مخططاته المتعلقة بمستوطنات الضفة.
وجاءت مبادرة مشروع القرار، بعد أنباء عن رفض كبار المشرعين في الكونغرس مطالب إسرائيل بتعطيل مشروع قرار يؤيد حل الدولتين سبيلا وحيدا لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
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