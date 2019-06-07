"ويكيليكس": الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج

ونقلت القناة عن موقع "ويكيليكس" قوله إن سيغوردور ثوردارسون، الشاهد الرئيسي ضد أسانج أصبح أحد المحتالين المدانين، وهو واش سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وحكم عليه بالسجن بتهمة اختلاق وثائق تحت اسم أسانج، والاحتيال، واستغلال الأطفال جنسيا.
ووفقا لبيانات القناة الهولندية، فقد توجه العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي ميجان براون، الذي يرأس التحقيق ضد مؤسس "ويكيليكس"، في 6 مايو إلى أيسلندا لاستجواب ثوردارسون.
وفي الأسبوع الماضي، نقل ثوردارسون إلى واشنطن، "واستجوب بشكل دقيق"، ووفقا لموقع "ويكيليكس"، فقد قبع ثوردارسون في السجن لمدة ثلاث سنوات ولم يفرج عنه إلا مؤخرا.
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