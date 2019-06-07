الجيش الألماني يأمر بتطوير "صواريخ دفاعية فرط صوتية"

وأضاف هيلميير أن تطوير الصاروخ الجديد قد أتى بناء على طلب رسمي من القوات المسلحة الألمانية، التي أكدت بدورها أنها تحتاجه لمواجهة "تهديدات من نوع معين".
وعلاوة على ما سبق، أكد هيلميير أن صاروخ (HGV) يستخدم أيضا لتدمير "الدبابات الحديثة"، في حين سيوظفه الجيش الألماني لـ "أغراض دفاعية فقط"، وأنه سيكمل الأنظمة العسكرية الأخرى "التي وصلت إلى أقصى سعة في قدرتها على مواجهة التهديدات الجديدة".
ومن المتوقع أن تبدأ التجارب الجديدة على الصاروخ في عام 2022، ومن المرجح أن يدخل في نظام الدفاع الجوي التكتيكي (TLVS)، الذي تعمل (MBDA) على تطويره لاستبدال النظام الأمريكي الشهير، "باتريوت".
كما يعتقد هيلميير أن مشروعا دفاعيا كـ (TLVS) يعد أكبر من أن تتحمله برلين منفردة، حيث اقترح أن يصبح المشروع موسعا أوروبيا شاملا، ما يسمح لباقي الدول الأوروبية باستخدام الأسلحة فرط الصوتية كذلك.
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