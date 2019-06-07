منتدى بطرسبورغ.. إنشاء صندوق استثماري بين روسيا والصين

وأضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعد من الضيوف المهمين في منتدى بطرسبورغ الاقتصاد الدولي، مشيرا إلى أن موسكو وبكين أبرمتا خلال الحدث الاقتصادي مجموعة من العقود، منها إنشاء صندوق استثماري جديد، وإطلاق مشروع مشترك للتجارة الإلكترونية.
ووصف المسؤول المنتدى بالحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، مشددا على أن الاقتصاد الروسي نجح في جذب العديد من المستثمرين الأجانب.
وانطلقت يوم الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسيختتم أعماله غدا السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، ويبحث المشاركون فيه التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.
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