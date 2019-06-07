تشلسي يطعن على عقوبة الفيفا

وتعرض النادي الإنجليزي، للعقوبة في فبراير الماضي لانتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (603864 دولارا).
ونقلت وكالة رويترز عن "البلوز" الشهر الماضي أنه سيطعن على العقوبة التي تحرمه من ضم لاعبين جدد هذا الصيف، وفي فترة انتقالات يناير 2020.
وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن النادي، ومقره لندن، قدم الطعن، مضيفة أنه "ليس من الممكن في الوقت الحالي تحديد موعد البت في الطعن".
وقدم النادي اللندني طعنا في البداية في أبريل الماضي ووافقت لجنة الاستئناف بالفيفا عليه "بشكل جزئي"، لتسمح للنادي بالتعاقد مع لاعبين ناشئين خلال فترة الإيقاف.
وشددت محكمة التحكيم الرياضية على أنها لن تعطي أي معلومات إضافية، لحين اتخاذ قرار في القضية.
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