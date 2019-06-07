وأفادت صحيفة "أشين إيج"، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الهندية، أن موقف الهند لم يتغير وأن أي قرار يتم اتخاذه حول واردات النفط من إيران سيكون وفقا للاعتبارات التجارية وأمن الطاقة والمصالح الوطنية.
وأمس الخمیس، عقد اجتماع طارئ بحضور وزير الداخلية آميت ساه، ووزير الخارجية أس جيشانمار، ووزير النفط دارمندرا برادان، لاتخاذ القرار بشأن واردات النفط والغاز.
وكان مسؤولون هنود قد أعلنوا الأسبوع الماضي أن الحكومة الجديدة في البلاد تسعى لإجراء محادثات مع إيران على وجه السرعة، لاستئناف استيراد النفط الإيراني وتسديد أثمان النفط المستورد من طهران بالعملة الهندية للالتفاف على الحظر الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند: سنتخذ قرار استيراد النفط من إيران وفقا لأمن الطاقة وحاجاتنا الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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