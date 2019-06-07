ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية، فقد أقدم المواطنون على هذه الخطوة بعد انقطاع المياه عن الغوير لفترة طويلة "رغم أن المحافظة تتزود بالمياه من آبار بلدتهم".
ونقلت الصحيفة عن أحد سكان البلدة قوله إن "منطقتهم أصبحت تعاني من انقطاع دائم للمياه وهم قريبون من آبار ضخ المياه التي تقع وسط أراضيهم".
وأشارت إلى أن مدير مياه الكرك سامر المعايطة لم يستجب لاتصالات "الغد" للحصول منه على أي رد حول مطالب أهالي الغوير.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان مدينة أردنية يغلقون محطات ضخ المياه احتجاجا على انقطاعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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