اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سكان مدينة أردنية يغلقون محطات ضخ المياه احتجاجا على انقطاعها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أغلق عشرات الأردنيين من سكان بلدة الغوير التابعة لمدينة الكرك جنوبي البلاد، مبنى محطات ضخ المياه في محافظة الكرك، احتجاجا على نقص المياه في بلدتهم.

ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية، فقد أقدم المواطنون على هذه الخطوة بعد انقطاع المياه عن الغوير لفترة طويلة "رغم أن المحافظة تتزود بالمياه من آبار بلدتهم".

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان البلدة قوله إن "منطقتهم أصبحت تعاني من انقطاع دائم للمياه وهم قريبون من آبار ضخ المياه التي تقع وسط أراضيهم".

وأشارت إلى أن مدير مياه الكرك سامر المعايطة لم يستجب لاتصالات "الغد" للحصول منه على أي رد حول مطالب أهالي الغوير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكان مدينة أردنية يغلقون محطات ضخ المياه احتجاجا على انقطاعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا